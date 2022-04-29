AK Partili Gökcan: “Menteşe 3.Etap TOKİ Konutları'nın yer tahsisi yapıldı”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe 3.Etap TOKİ Konutları’nın yer tahsisinin yapıldığı müjdesini vererek, “Muğlamıza hayırlı olsun” dedi.



AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe TOKİ Konutlarına ilişkin açıklamada bulundu.



Milletvekili Gökcan açıklamasında şu bilgilere yer verdi; “Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) tarafından yatay mimari ve mahalle konseptiyle geliştirilen Muğla Menteşe’de yapılacak olan 3'üncü etap 500 konuttan oluşacak TOKİ Projesi’nin yer tahsisi yapıldı. Proje için alternatif yer arayışları olumlu sonuçlandı. Muğla’mızı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ile yaptığımız görüşmeler sonrasında tahsisi sağladık. Menteşe İlçemizin Akçaova Mahallesinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait 126 bin 437,77 m2 yüzölçümlü fundalık alan girişimlerimiz sonrasında Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından TOKİ Başkanlığımıza tahsis edildi. Bundan sonraki süreç TOKİ Başkanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Muğla’mıza hayırlı olsun”

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