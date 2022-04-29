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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras, iftarda birlik ve beraberlik mesajı verdi

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Aras, iftarda birlik ve beraberlik mesajı verdi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleşen iftar yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan, oda, dernek ve STK başkan ve üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Oda, dernek başkanları ve basın mensupları ile sohbet havasında geçen iftar programında, STK’ler ile birlikte dayanışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Aras, şunları söyledi:
“Bodrum merkezde güzel bir iftar programı yaptık. Arkasından da Türkkuyusu’nda 36.sı yapılan geleneksel sahur programına katıldık. Bodrum’un geleneklerinde bunlar var. Birlikte olmak, dayanışma, beraberlik her zaman Bodrum’un şiarı olmuştur. O yüzden sizlere, bu güzel gecede bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.”

Salgından dolayı bir araya gelemediklerini belirten Başkan Aras, “O günleri geride bıraktık, bundan sonra daha fazla birlikte olacağız. Hepiniz Bodrum için büyük bir gayretle ve iyi niyetle çalışıyorsunuz. Bir kentte katılım çok önemli; kararlara katılım, siyasal katılım, sosyal katılım bunlar çok önemli tanımlar. O yüzden bu katılımı, iş birliği içerisinde, eşgüdüm içerisinde, Bodrum menfaati için kullanmak önemli. Ben, üç yıldır beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımızda bunu görüyorum. Herkesin büyük bir gayretle görevini yapmakta olduğunu görebiliyoruz. Hem odalarımız hem sivil toplum kuruluşlarımız. Herkes kendine çizilen alanda büyük bir gayretle, kendi tüzüğünün doğrultusunda çalışıyor. Aynı zamanda iş birliği gerektiğinde bundan da hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Hiçbir siyasi, etnik, dini başka mezhep güdülmeden bir çalışma içerisinde olduğumuzu, Bodrum’da bu hoşgörünün olduğunu görebiliyorum” dedi.

Herkesin şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Aras sözlerine şöyle son verdi:
“Bu sezonda Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Belediye olarak özellikle kentimizi hem kentte yaşayanlar hem de kentimize gelecek misafirlerimiz için güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu bayramda da tüm birimlerimizle halkımızın ve misafirlerimizin hizmetinde olacağız.”

Öte yandan Bodrum Belediyesi Mahalle İftar Programları çerçevesinde Gündoğan Mahallesi eski pazar yerinde iftar yemeği programı düzenlendi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve meclis üyelerinin katıldığı ve halkın yoğun katılım sağladığı iftar yemeğinde vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

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