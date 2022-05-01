Köyceğiz’de bayramlaşma Öğretmenevi’nde yapılacak

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde protokol ve halkın geleneksel bayramlaşma programı Öğretmenevi’nde yapılacak.



Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla saat 10.00’da Köyceğiz Öğretmenevi’nde bayramlaşma yapılacak. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve protokol üyeleri daha sonra da İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği, Köyceğiz Devlet Hastanesi, Döğüşbelen Polis Noktasını ziyaret edecek.



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