Bayram gecesi Bodrum´da cadde ve sokaklarda turist yoğunluğu yaşandı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı´nın 1´inci gününde akşam saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar turist akınına uğrarken, belli bölgelerde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum´da Ramazan Bayramı´nın 1´inci gününde akşam saatlerinde itibaren cadde, sokak ve çarşıda hareketlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesi ile Kale Caddesi´nde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kafe ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi. Bazı yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken bazıları ise yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi. Bu arada Neyzen Tevfik Caddesi ile Cevat Şakir Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-02 23:46:05



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