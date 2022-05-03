Bodrum ilçe protokolü halkla bayramlaştı Bayar ve Aras, herkesin bayramını tek tek kutladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.



Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Kafe’de gerçekleşen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, meclis üyeleri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tek tek bayramını kutladı.



Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek bayramlaşmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.