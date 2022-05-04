Datça bayramda boş kaldı

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Muğla’nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.



Datça turizmi Ramazan Bayramı’nda umduğunu bulamadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman 50 kilometreyi aşması nedeniyle tur tekneleri deniz turu yapamadı. Sahildeki restoranlar ise boş kaldı. Datça sahil kesiminde oluşan rüzgar ise sörfçülere yaradı. Denizde rüzgar sörfü yapan, sörf tutkunları ise zaman zaman zor anlar yaşamalarına rağmen yaptıkları spordan keyif aldıkları görüldü.

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