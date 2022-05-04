Tatilcilerin dönüş kuyruğu Ramazan Bayramı tatili için Muğla’ya gelen vatandaşlar Menteşe İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

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5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla’nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüye Menteşe ilçesi girişindeki İzmirDenizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçen yıllarda dini bayram tatillerinde yaşanan yoğunluğun yaşanmadığı Muğla bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün sürmesi yoğunluğun azalmasına neden oldu.

Cuma akşamı araçları ile yola çıkan vatandaşlar CumartesiÇarşamba 5 gün tatil yaptı. Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum dışında Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerinde tatillerini yapan vatandaşlar Ankara ve İzmirİstanbul dönüşünün teke geçiş noktası Menteşe’de yoğunluğa sebep oldu.

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde DenizliAnkara istikametine seyredecek araçlar ile İzmirİstanbul istikametine seyredecek araçlar kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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