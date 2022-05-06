Zeytin ağaçlarında korkutan kuruma Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi ovasında bulunan zeytin ağaçlarında başlayan kurumalar her geçen gün artarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ağaçlardan numune alarak tahlile gönderdi

17 milyon adet zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’nin önemli bir zeytin üretim merkezi durumundaki Muğla’da zeytin ağaçlarında başlayan kurumalar yetkilileri harekete geçirdi.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde ovada bulunan ağaçlarda başlayan kuruma her geçen gün artarken, ağaçların önce uç dallarında başlayan kuruma, köklere kadar iniyor ve ağaç tamamen kuruyor.

Muğla bölgesinde üç yıldır yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği sonucu çıkan orman yangınları sonucu Akbük bölgesinde de binlerce çam ağacı kurumuş ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlar kesilmişti.

Yerkesik sakinleri, zeytin ağaçlarındaki kurumanın geçen yıl başladığını ve kış aylarında da artarak devam ettiğini açıkladı. Yaz aylarının başında çok sayıda ağacın tamamen kuruduğunu belirten bölge sakinleri, kurumanın artarak devam etmesinden endişeli.

Yerkesik sakinlerinden Muzaffer Deniz, kurumaların devam etmesi durumunda bölge zeytininin tehdit altında olduğunu söyledi. Deniz, “Bu yıl zeytin ağaçlarında kısmi kurumalar dikkat çekti. Önce bu kurumalar dalların uçlarında küçük küçük şekilde kuruma başladı. Biz kurumaların kış nedeniyle soğuktan mı olduğunu düşünmüştük. Bu kurumalar önce küçük bir dalda başladı, sonra bölgenin tamamını sarıyor, daha sonra tüm ağaçlarda komple kurumalara neden oldu. Zeytinlerde bir hastalık olduğu kanısındayız. Yerkesik Mahallesi'nde bulunan ziraatçi bir arkadaş bu kurumaların geçen yıldan başladığı. Bizi endişelendiren bu kurumalar yavaş yavaş başladı, gün geçtikçe büyüyor. Eğer bu büyüme devam ederse zeytin ağaçlarında komple kurumalar meydana gelirse bu bölgede zeytincilik konusunda bir darbe olur. Bunun bir an önce yetkililer tarafından incelenmesini, araştırılmasını ve bir çare bulunmasını biz bölge halkı olarak istiyoruz” dedi.

Yerkesik bölgesindeki zeytin ağaçlarının kurumaya başlamasının ardından Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede taban suyu nedeniyle damar tıkanıklığı ve köklerde dip kurdu tespit edildi. Ağaçlardan numune alan ekipler, numuneleri Bornova Zirai Mücadele Enstitüsüne tahlil için gönderdi. Tahlil sonucuna göre bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılacak.

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