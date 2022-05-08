Bodrumspor'da heyecan dorukta



BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u haftalar önce garantileyip son maçında evinde Adıyaman FK'ya 2-1 yenilen Bodrumspor, gözünü Sivas Belediyespor oynayacağı maçlara çevirdi. Play-Off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'un rakibi olan Bodrumspor, ilk maçını 12 Mayıs Perşembe günü deplasmanda; rövanşı ise 16 Mayıs Pazartesi günü Bodrum'da oynanacak. Bodrum rakibini elerse yarı finalde 1461 Trabzon FK An Zentrum Bayburt Özel İdarespor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Play-Off'ta zorlu maçlara çıkacaklarını ifade eden Taşdemir, "Neredeyse sezon sonuna kadar zirveyi de kovaladık. Ancak Play-Off da bizim için güzel bir hedef oldu. Sivas Belediyespor iyi bir takım. Çekişmeli iki müsabaka oynanacak. Önce çeyrek final ayağını kazasız bitirmeliyiz. Daha sonra gelecek maçlara bakarız" dedi.

Bodrumspor, normal sezonda Sivas Belediyespor ile oynadığı maçlarda rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı, sahasında oynadığı karşılaşmadan ise 1-0 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-05-08 12:12:15



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