Marmaris'te kaçak iskelelerin yıkımına başlandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Söğüt Mahallesi'ndeki sahilde kaçak olduğu belirlenen 40 iskelenin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Doğal SİT Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmaris'in Söğüt Mahallesi´nde 40 kaçak iskele belirlendi. Tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebligatın ardından, Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, kaçak iskelelerin yıkımına başladı.

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-05-09 16:18:14



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