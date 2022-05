Fethiyespor Of’tan avantajlı dönmek istiyor

TFF 3. Lig 3. Grupta Perşembe günü saat 16.00 da deplasmanda playofun ilk mücadelesinde Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaşacak Fethiyespor, bu maça taraftarları tarafından coşkuyla uğurlanırken, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı da “İnşallah Fethiye’ye kupayı getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Play off ilk maçını Trabzon deplasmanında Ofspor ile oynayacak olan Fethiyespor, taraftarlar derneğinin düzenlediği coşkulu uğurlama töreni ile, bu maça hareket ederken Fethiye’de 7’den 77’ye herkes kupaya odaklandı. Fethiyespor tam kadro olarak Of’a uğurlanırken, Fethiye’deki son antrenmanda oldukça heyecanla kısa bir açıklama yapan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, “Bugüne kadar her şeyi söyledik. Biz yönetim olarak, sporcular olarak ve teknik kadro olarak yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kupayı Fethiye’ye getireceğiz. Futbolcularımız ligi birinci bitiremedi, ama ikinci sırada bitirdi. Belki böylesi hayırlıydı. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü saat 20.00’da tüm Fethiye’yi şehir stadına bekliyoruz. Finale de karşımıza kim çıkarsa çıksın, kupayı hayırlısıyla Fethiye’ye getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Kupa Fethiyespor'un lacak”

Fethiyespor camiasına güvendiğini dile getiren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in eşi Hülya Dinçel, “Fethiyesporun 2’nci lige çıkacağına inanıyorum. İnşallah kupa Fethiyesporun olacak. Ben Fethiyesporun Of engelini aşacağını düşünüyorum. Bu maç sonucunu da 20 olarak tahmin ediyorum. Finalde de İçel İdmanyurdu ile karşılaşacağımızı ve bu maçı da kazanıp kupayı Fethiye’ye getireceğimize inanıyorum” ifadelerinde bulundu.



Fethiyesporlu futbolcular Nurettin Çakır ve Serhat Mutlu’da “Ofspor maçını kazanıp geleceğiz. En avantajlı skoru elde etmeye gidiyoruz. Final biletini alacağız. Finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz” dedi.

