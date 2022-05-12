Muğla’da ‘Buzağım doğdu’ ihbar hattı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yeni doğan buzağı bakımı ve kolostrum kalitesi ölçülmesi projesinin startını verdi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’un desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan “Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi” çerçevesinde ilk çalışmalar başladı.

3 ay sürecek olan projede sağlıklı buzağının doğması ile onu hayata hazırlayacak sağlık uygulamalarla birlikte kaliteli kolostrum verilmesi sağlanarak hem verimliliğin hem de kalitelinin arttırılması ve sağlıklı hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Proje görev alacak ekipleri eğitim, yayım çalışmalarının yanı sıra oluşturulan 08503080048 ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya ilk müdahaleyi yapmak üzere işletmelere gidilmesi yapılacak çalışmalar arasında olup, kolostrum kalitesinin üreticiler tarafından da ölçülmesi sağlanarak depolama işlemleri yapılacak.

Projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiriciler arasında yapılacak çekilişle çeşitli promosyon hediyeleri verilmesi çalışmalar arasında yer alıyor.

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