Aras, “Bodrum yabancı turistte 2019’u aşacak” 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aras, “Bodrum yabancı turistte 2019’u aşacak” 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

İHA

Aras, “Bodrum yabancı turistte 2019’u aşacak” 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019'u aşacağını belirterek, 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, kentin bu yıl turizmdeki hedeflerinden ve yatırımlardan bahsetti. Pandemi nedeniyle Bodrum’a gelen turist sayısında tüm dünyada olduğu gibi 20202021 ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Aras, bu yıl salgının bitme noktasına gelmesi sayesinde toparlanmaya başladıklarını söyledi.

Aras, 2022’ye çok güzel başlangıç yaptıklarını, yılın ilk 4 ayında 2019’un aynı dönemine göre gelen turist sayısının hemen hemen aynı olduğunu anlattı. Sezon henüz başlamamasına rağmen önceki gün ilçeye 24 saatte hava yoluyla 15 bin yabancı geldiğini aktaran Aras, bu rakamın kendilerini son derece mutlu ettiğini bildirdi.

“Sadece kruvaziyerle 206 bin turist rezervasyon yaptırdı”
Başkan Aras, son 2 yıldır gelmeyen cruise gemilerinde sayının bu yıl 150'ye ulaşacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
“Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019'u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz."

Aras, Bodrum'un benzer destinasyonlardan farkını bir kez daha ortaya koyacağını kaydederek, "Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm destinasyonu yapacağız" dedi.

Almanya, İsrail ve İngiltere’den rezervasyonlarda önemli artış
Bodrum Belediye Başkanı Aras, geçen yıl kentte ağırlanan 530 bin yabancı yarıya yakının Ukraynalı ve Rus olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
“Bu ülkelerde yaşanacak kayıplara karşılık başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi artışı var. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden ön veriler çerçevesinde çok ciddi artışlar bekliyoruz. Yani geçen yılki ana pazarlarımızda yaşanacak kayıpları çok rahat kapatabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim.”

Ahmet Aras, şu anda Bodrum'a 35 ülkeden direkt uçuş bulunduğunu kaydederek, uçuşlara çok ciddi bir talep bulunduğunu, yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya'dan yeni direkt uçuşların başlayacağını anlattı.

Aras, kentte turizmi 12 aya yaymak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi; doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan çalışmalara değindi.

“Yabancı yatırımcıların gayrimenkul ve turizme ilgisi yüksek"
Ahmet Aras, seçildikleri tarihten bu yana 3 yılda altyapıya 1,1 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, bu konudaki sorunları çözme noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Özel yatırımların da hızla ilerlediğini, dünyaca ünlü bir zincir otel markasının yakın zamanda Bodrum'a gireceğini dile getiren Aras, şu ifadeleri kullandı:
“Kısa süre önce Fransa'da MIPIM fuarına katıldım. Orada standımız olmamasına rağmen Bodrum'a ilgi çok yüksekti. Avrupa'dan ve dünyadan büyük yatırımcılar katıldı. Hepsi bize Bodrum'da şu anda gayrimenkul konusunda neler yapılabileceğini sordu. Kentimize yönelik yatırımcıların ilgisi en çok gayrimenkul, turizm ve marina alanlarındaydı. Bu kadar yüksek ilginin sebebi nedir? Bodrum dünyada şu anda yatırımın geri dönüşü açısından en önemli destinasyonlardan. Ancak biz onlara Bodrum'da çevreye saygılı yatırımlar istediğimizi söyledik. 'Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin' dedik. Çünkü Bodrum tarihiyle, doğasıyla, sakinleriyle dünya mirası bir yer."

“Bodrum’da imara aykırı yapılaşmaya müsamaha yok”
İmarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Aras, bu konudaki olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Göreve geldiklerinden bu yana yeni bir imar planı yapmadıklarının altını çizen Aras, şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler Kovid19 ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık. Şu anda Bodrum'un sadece yüzde 15'i imara açık. İmara aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simülasyon etkinliğinde engelli arkadaşlarıyla empati kurdular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde simülasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Simülasyon etkinliğinde engelli arkadaşlarıyla empati ...
15 Üniversitenin katıldığı disiplinler arası öğrenci kongresi başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘MSKÜ Ulusal Disiplinler arası Öğrenci Kongresi’ 15 farklı üniversiteden 256 katılımcı ile başladı
YEREL HABERLER 15 Üniversitenin katıldığı disiplinler arası öğrenci ...
Bodrum Belediye Başkanı: 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlamayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı: 1,5 milyonu aşkın yabancı ...
Muğla’da ‘Buzağım doğdu’ ihbar hattı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yeni doğan buzağı bakımı ve kolostrum kalitesi ölçülmesi projesinin startını verdi.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Buzağım doğdu’ ihbar hattı Muğla Tarım ve ...
Köyceğiz’de engelli bireylere asker eğlencesi düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de engelli bireylere asker eğlencesi ...
Engelliler Haftasında Bodrum Belediyesi, özel bireylerle bir araya geldi Hayatı paylaşmak için engel yok
YEREL HABERLER Engelliler Haftasında Bodrum Belediyesi, özel ...
Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu’nda bilim şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu’nda bilim şenliği ...
Kültür sanatın kalbi Fethiye’de atacak
YEREL HABERLER Kültür sanatın kalbi Fethiye’de atacak
Köyceğiz’de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü ...
Köyceğiz’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri ...
Seydikemer’de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 ...
Kaçak kesim havyan eti yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kesim havyan eti yakalandı
289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER 289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 FETÖ ...
Bodrumspor’da hedef 2. Lig
YEREL HABERLER Bodrumspor’da hedef 2. Lig
Bodrum'a 2 yolcu gemisi ve 1 lüks yat geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a 2 yolcu gemisi ve 1 lüks yat geldi
Köyceğizli doğaseverler Topuklu Yaylası’na çıktı
YEREL HABERLER Köyceğizli doğaseverler Topuklu Yaylası’na çıktı
Yavru Balaban kuşu tekrar doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru Balaban kuşu tekrar doğaya bırakıldı
Düğerek Mahallesine 300 tonluk Atıksu deposu
YEREL HABERLER Düğerek Mahallesine 300 tonluk Atıksu deposu
MSKÜ’den ‘Bir yanımız hep Çanakkale’ konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından ‘Bir yanımız hep Çanakkale‘ konseri büyük ilgi gördü.
YEREL HABERLER MSKÜ’den ‘Bir yanımız hep Çanakkale’ konseri Muğla ...
Deniz dibi temizliği Bitez’de devam etti 342 kilogram atık çıktı
YEREL HABERLER Deniz dibi temizliği Bitez’de devam etti 342 kilogram ...
Bodrum’da deniz turizmi bereketli geçiyor Dünyanın en iyi yatlarından Sunrays, yeniden Bodrum’da
YEREL HABERLER Bodrum’da deniz turizmi bereketli geçiyor Dünyanın en ...
Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası arasında Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı işbirliği protokolü yenilendi.
YEREL HABERLER Muğla zeytinyağının kalitesini arttıracak ...
Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu
YEREL HABERLER Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu
Köyceğiz’de "Devalı Tatlar Festivali" gerçekleşecek
YEREL HABERLER Köyceğiz’de "Devalı Tatlar Festivali" gerçekleşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.