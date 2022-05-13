Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun altına konumlandırılan HADO, Üniversiteler arası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 14 Üniversitenin katılımı ile başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun altına konumlandırılan HADO, Üniversiteler arası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 14 Üniversitenin katılımı ile başladı.

İHA

Yeni nesil Teknospor HADO Üniversiteler arası şampiyona başladı Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun altına konumlandırılan HADO, Üniversiteler arası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 14 Üniversitenin katılımı ile başladı.

Gerçek dünya ile meta evreni (metaverse) bir araya getiren teknospor HADO’nun ilk Üniversitelerarası Şampiyonası 1214 Mayıs tarihlerinde 14 üniversitenin katılımı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde başladı.
Muğla Sıtkı Koçman spor salonunda başlayan yarışmaya 14 Üniversitenin HADO takımları katıldı. Türkiye’de ESpor Federasyonu’nun altında konumlandırılan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2022 takviminde yer aldı. Dünya’da ilk kez 2021 yılında Türkiye’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 12 takım arasından Türk Milli Takımı namağlup şekilde şampiyon olmuştu.
HADO Üniversiteler Şampiyonasının açılışında konuşan Prof. Dr. Sami Mengütayı, “Üniversite gençlerinin teknolojik bir spor olan dijital platformun yeni sporu HADO yarışmasını ile ilk defa Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyada değişen bir espor akını söz konusu oldu. Futboldan sonra spor endüstrisinde çok önemli bir paya sahip oldu. Ancak, maalesef dijital gençliği bilgisayara bağlayan hareketsiz bir yaşama yönlendiren bir spor dalıydı. Ancak HADO sporu gençleri ve yetişkinleri bu bilgisayar ekranına bağlanmaktan kurtaran, günlük yaşam için vazgeçilmez olan fiziksel aktivite alışkanlığını kazandıran bir spor dalıdır” dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hedefledikleri ARFE Üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, “Bilimin hızla kullanılmaya başlanmasından bu yana ki bu 1992000 arasında bir yerde konumlanıyor. Dünyada hızlı bir ilerleme var. Son zamanlarda hep gündemde olan dijitalleşme ile karşı karşıyayız. Bu manada Üniversitemiz de bu gelişimin farkında olarak müfredatına birçok dersi ilave etti. Yapay zeka, ilk kez devlet üniversiteleri arasında üniversitemizde bu yıl yeni açtığımız bölüm YÖK tarafından müsaade edildi. Yapay Zeka ve Veri Bölümü Mühendisliğini Mühendislik Fakültesi altında açıyoruz. Nasip olursa seneye bu bölüme öğrenci alacağız. Son zamanlarda metaverse çok geçiyor. Metaverse ile ilgili olarak da çok iyi çalışan ekiplerimiz var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da bu alanda en iyilerden olacağımıza eminim. Dijitalleşme ile sporun içerisine somut olarak yerleştirdiğimiz bugünkü organizasyonda burada gözüküyor. Bugünkü HADO yarışmaları espor adı altında yapılan bir spor. Elektronik ortamda oyun onuyorsunuz, müsabaka yapıyorsunuz. Ama çok hareketli ve gerçekten bir spor yapıyorsunuz” dedi.
14 Üniversitenin katıldığı Üniversiteler arası HADO yarışması karşılıklı iki takım halinde yapılırken, teknolojik ekipmanların gözlere takılması ile sanal ortamda en fazla sayı alan takım galip geliyor.
HADO hakkında
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve ESpor Federasyonu tarafından bir branş sporu olarak kabul edilen HADO, branş için oluşturulan özel alanda teknolojik ekipmanlar ile oynanan yeni nesil bir Teknospor oyunudur.
3’er kişiden oluşan 2 takım, 80 saniye içerisinde karşılıklı olarak teknolojik ekipmanlar takıp 3 set üzerinden mücadelesini sergiliyor. Japon Artırılmış Gerçeklik Sporu olan HADO, ülkemizde 2019 yılından bu yana oynanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zorla fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa zorladıkları tespit edilen 13 şüpheli Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalanırken, 22 kadın kurtarıldı.
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zorla fuhuş ...
Fuhuş şebekesinin şifresi: Son model araçlarımız geldi
YEREL HABERLER Fuhuş şebekesinin şifresi: Son model araçlarımız ...
'Süper babaanne'nin tek isteği torunu Gülsiye'nin yürümesi
YEREL HABERLER 'Süper babaanne'nin tek isteği torunu Gülsiye'nin ...
Bodrum Belediyesi ekipleri 'beyaz kum' serimine engel oldu
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi ekipleri 'beyaz kum' serimine engel ...
Bodrumspor avantajı kaptı
YEREL HABERLER Bodrumspor avantajı kaptı
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Fethiyespor rövanşa bıraktı
YEREL HABERLER Fethiyespor rövanşa bıraktı
Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyonda 5 ...
Köyceğiz’de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç ...
Engelliler performanslarıyla ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Engelliler performanslarıyla ayakta alkışlandı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas Ovakışlacık Okulu kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Milas Ovakışlacık Okulu kütüphanesi törenle açıldı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
YEREL HABERLER Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir ...
Fethiye'de hemşirelere çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Fethiye'de hemşirelere çiçekli karşılama
22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia ...
Şehit Ali Çetin’in vefatının sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu 26 yıl önce Şırnak Uludere’de teröristlerce şehit edilen Muğlalı Jandarma Çavuş Ali Çetin’in vefatının seni-i devriyesinde Menteşe’nin kırsal Günlüce Mahallesinde mevlit okutuldu.
YEREL HABERLER Şehit Ali Çetin’in vefatının sene-i devriyesinde ...
Fethiye’de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia ...
İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin tokatlanma anı kamera
YEREL HABERLER İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin ...
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott: “Türkiye pandemi döneminde çok güzel tedbirler aldı”
YEREL HABERLER Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott: ...
Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede’yi ziyaret etti
Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
YEREL HABERLER Köyceğiz Polisi yeni atış poligonuna kavuştu
Engelliler deniz kenarında gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler deniz kenarında gönüllerince eğlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.