Muğlalı Yazar Aktunç, ‘Dikenli Kuyruk’ kitabını tanıttı

Muğlalı yazar Nur Aktunç, ‘Deniz ve Asya kardeşler, yetişkinlere içimizdeki çocuğu asla kaybetmememiz gerektiğini hatırlattı’ konulu yeni çocuk kitabı ‘Dikenli Kuyruk’ için düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Özel bir okulda gerçekleştirilen söyleşi, tanıtım ve imza gününde, okurlarıyla buluşan Aktunç, daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Etkinlikte konuşan yazar Aktunç, 2011’de çıkan ilk kitabı ‘Asmalı Salıncak’ta kendi yaşam hikayesini, ikinci kitabı ‘Alala’da aşk çerçevesinden insan ruhunu ve kadın doğasını anlatmaya çalıştığını belirterek, yeni kitabı ‘Dikenli Kuyruk’un ise bir çocuk romanı olduğunu söyledi.

‘Dikenli Kuyruk’un bir sevgi kitabı olduğuna dikkati çeken Aktunç, kitabı yazarken çok mutlu olduğunu ifade etti. Aktunç, yeni kitabının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, kitabı hakkında katılımcılara şu bilgileri aktardı:

“Ben bu kitabı sevgi adına yazdığımı düşünüyorum. Deniz ve Asya isimli karakterler hayal ettim. Bu karakterler ‘Dikenli Kuyruk’ isimli bir ejderha ile karşılaştılar ve kendilerini bambaşka bir maceranın içinde buldular. Dikenli Kuyruk, Aysa ve Deniz bir araya geldikten sonra çocuk dünyalarında soru sormaktan, merak etmekten asla vazgeçmediler. Yetişkinlere de bir mesajları vardı aslında. Hayatımızda ne kadar zorlanırsak zorlanalım, içimizdeki çocuğu asla kaybetmememiz gerektiğini anlattılar bize. Umarım beğenirsiniz. Bir solukta okuyacağınızı düşünüyorum. Benim de buradan yetişkinlere naçizane bir tavsiyem olacak, zorda kaldığımız anlarda çocukluk anılarımızı hatırlayalım” dedi.

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