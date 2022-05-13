Ören Mahallesinde Tarla Günü Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından hazırlanan Yem Bitkileri Projesi ile yetiştirilen lenox tarlasında hasat yapıldı.

Milas Ören Mahallesinde üretici Salih Kuray’ın tarlasında Yem Bitkileri Projesi çerçevesinde yetiştirilen lenox hasadı yapıldı.

Proje çerçevesinde Muğla geneli toplam 6 bin 850 dekar alana ekilen 39 ton yem bitkisi tohumu dağıtılmış, bunun 6 bin 850 kg tohum dağıtımı Milas İlçesinde yapılarak, Bin 850 dekar alan ekildiği açıklandı.

Tarla günüde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Yöre hayvancılığına destek olması hedeflediğimiz projemizle kuraklığa dayanıklı çeşitleri ve bölgemize uygun yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçladık. Kuraklığa dayanıklı hayvancılıkta yüksek kaliteli yem olan lenox aynı zamanda sarı çiçekleriyle arılar için polen ve nektar kaynağı” dedi.

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