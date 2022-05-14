Çocukların oynadığı maytaplar, yangın çıkardı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, çocukların oyun oynarken yakıp attığı maytaplar nedeniyle ormanda yangın çıktı. Ekiplerce söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kademe mevkisinde, saat 15.00 sıralarında, ormandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, çocukların oyun oynarken yakıp attıkları maytaptan çıktığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2022-05-14 18:00:49



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