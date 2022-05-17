TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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TFF 3. Lig PlayOff mücadelesinde Fethiyespor evinde ağırladığı Ofspor’u yarı final ikinci maçında 32 yenerek finale adını yazdırdı.



Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Yalçın TaşkınFurat xx, Emrah Akkaya xx,Çağrı Yıldırım xx

Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xx, Alihan xxx (Berkin dk. 87 ?), Serdar xxx (Maksut dk. 90 ?), Serhan xx (Cihat dk. 87 ?), Özgür xx, Umut xx (Talha dk. 72 x), Nurettin xxx (Burak dk. 87 ?), Serhat xx, Onur xx, Kadir xx

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mizhat Burak xx, Buğrahan xx, Muhammet Emre xx (Tugay dk. 77 x), Emre xx (Bora dk. 84 x), Adnan xxx, Volkan xx (Onur dk. 84 ?), Ömer xx, Fikret xx (Miraç dk. 77 x), Gökhan xx, Temel xx, Serkan x (Oktay dk. 61 x)

Goller: Nurettin (dk. 8 ve 27), Serhan (dk. 58) (Fethiyespor), Ömer (dk. 35), Adnan (dk. 64) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Kırmızı kartlar: Buğrahan (dk.80), Ömer (dk. 86) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)

Sarı kartlar: Buğrahan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Umut Kaya (fethiyespor)

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