Fethiyespor - Ofspor: 3-2

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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FETHİYE, (DHA)TFF 3´üncü Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda 1-1 kaldığı Ofspor´u evinde 3-2 yenen Fethiyespor adını finale yazdırdı: 3-2. Fethiyespor maçın 8´ ve 27´nci dakikalarda Nurettin'in golleriyle skoru 2-0 yaptı. Konuk Ofspor´da 36´ncı dakikada Ömer attığı golle farkı 1´e indirdi: 2-1. İlk yarıyı 2-1 galip tamamlayan Fethiyespor 58´inci dakikada Serhan´la tabelayı 3-1 yaparken, mücadelede son sözü 64´üncü dakikada Adnan söyledi. Ofspor´da 80´inci dakikada Buğrahan, 86´ncı dakikada ise Ömer kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fethiyespor´un play-off finalinde İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-05-17 23:01:08



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