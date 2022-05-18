Marmaris’te 19 Mayıs kutlamaları başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dans festivali ile başladı.

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Gala Art Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda başladı. ‘Barışa Dans’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle Marmaris’teki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları da başlamış oldu. 7’de 70’e her yaştan dansçıların grupların performansları büyük ilgi görürken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da etkinliği izleyenler arasında yer aldı.

Marmaris’te düzenlenen bir diğer etkinlik ise Marmaris’in Ritmi Özel Çocuklar Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ‘Özel Çocuklar Şenliği’ oldu. Şenlik çerçevesinde özel çocuklar Amfi Tiyatro sahnesinde, özel eğitimle neler yapabileceklerini gösterdi. Yüksel Bağcı Ritim Perküsyon Şov Grubu ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Recep Kaymak’ın da sahne aldığı gecede tüm alkışlar özel çocuklar içindi. Gösterileri izleyen Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş da katılımcıları tebrik ederek Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın selamlarını ve sevgilerini iletti.

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