İki kişilik komedi oyunu “Ruh Öküzüm” Marmaris’te sahne aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam ünlü komedyenler sahne alırken, kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği ‘ruh öküzüm’ oyunu seyircilerden tam not aldı.

Dün akşam Armutalan Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda Tuğçe Karabayır ile Erkan Karadeniz sahne aldı. Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği ve bugüne kadar bir çok kez sahnelenen oyun evlilik öncesi ve evlilik sürecinde kadın erkek ilişkilerini anlatıyor.

İki perdeden oluşan Ruh öküzüm oyununu izleyen Marmarisli tiyatroseverler oyunun sonunda Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’i ayakta alkışladı. Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay adına çiçek hediye edilen sanatçılar ile hayranları fotoğraf çektirmek için sıra oldu.



Marmaris’e daha önce tatile geldiklerini belirten Tuğçe Karabayır ‘’ İlk defa tiyatro oynamak için geldik çok eğlendik çok güzel çok sıcak bir seyircisi var Marmaris’in bizi çok güzel kucakladılar sağolsunlar ‘’ dedi.



Oyunun yazarı ve oyuncusu Erkan Karadeniz ‘’ Marmaris benim de çok sık geldiğim ve çok sevdiğim bir yer, denizi doğası eşsiz. Burada tiyatro oynamak için gelmek te ayrı bir gurur oldu. Marmaris seyircisi gerçekten harika ve sıcakkanlı tekrar buraya gelmek ve oyunlar sahnelemek için geleceğiz ‘’ şeklinde konuştu.

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