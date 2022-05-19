Bodrum’da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.



Kutlama programı, sabah saat 10.00’da Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, daire amirleri, oda ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin müdür Oktay Dumruk ve öğrenciler tarafından Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı, saat 10.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kaledeki törende çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde derece yapan sporculara ödül verildi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Gökçe Başol, “19 Mayıs 1919’da İstanbul’un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya özgürlük, umut ve güven tohumları ekişinin 103. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel günde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkanları saygıyla anıyor, mürettebattan kaptanına erinden Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tümünün önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.” diye konuştu.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise “Samsun’da atılan bu ilk adım ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti, kendi tersine döndürerek esaret altında olunmayacağının kutsal vatan topraklarımızda ilelebet özgür bir ülke olarak var olacağımızı tüm Dünya’ya haykırarak Türk Milleti’nin bağımsızlığını kazanmasında ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda atılmış en önemli adımdır.” ifadelerini kullandı.



Kutlama programında Bodrumspor wushu sporcularının wushu gösterisi ile lise öğrencilerinin 19 Mayıs Orotoryosu, İzci Ekibi Gösterisi ve 1919 Bitmeyen Yolculuk adlı etkinlikle sürdü.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Bodrum Limanı’nda bağlı Sahil Güvenlik botu, halkın ziyaretine açıldı.

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