Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi

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Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.

Bodrum Mersincik Koyu'nda makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM6 can kurtarma botu makine arızası yapan tekneyi yedekleyerek Bitez Marina’ya yanaştırdı.

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