Köyceğiz’de tabiat konulu eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de tabiat konulu eğitim verildi

İHA

Köyceğiz’de tabiat konulu eğitim verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu öğrencilerine 'tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü personellerinden Orman Mühendisi Süleyman Dural ve Av ve Yaban Hayatı Koruma Teknikeri Arife Şahin Toparlar Ortaokulu 5,6. ve 7. Sınıf öğrencilerine ‘ Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık’ konularında eğitici sunum gerçekleştirdi. Türkiye'deki ve Ege Bölgesi'ndeki biyoçeşitliliğin, tabiatın çok hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun ele alındığı eğitimde, dengenin bozulmamasının herkesin ortak çalışması ve bu konuda bilinçlenmesiyle sağlanacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat düzenledi, öğrencilerle seyir gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat düzenledi, ...
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte ...
Köyceğiz Slowsports Festivali'ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Köyceğiz Slowsports Festivali'ne hazırlanıyor
Firari eş katili 1,5 yıl sonra yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Firari eş katili 1,5 yıl sonra yakalanarak tutuklandı
Marmaris'te 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı açıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 25 bin taştan oluşan Atatürk mozaik anıtı ...
Sahil Güvenlik gemisi 19 Mayıs’ta gençleri ağırladı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik gemisi 19 Mayıs’ta gençleri ağırladı
Milas'ta, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Milas'ta, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele ...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yine zirvede Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme başvuru sonuçlarına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye birincisi oldu.
YEREL HABERLER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yine ...
Kötekli Gençlik Festivali coşkusu sürüyor Menteşe Belediyesi 3’üncü Kötekli Gençlik Festivali’nin ikinci günü kitap imza günleri, plaj voleybolu, boya savaşları ve konserlerle devam etti.
YEREL HABERLER Kötekli Gençlik Festivali coşkusu sürüyor Menteşe ...
Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 3’ünsü düzenlenen Kötekli Gençlik Festivali Voleybol Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.
YEREL HABERLER Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu Menteşe ...
Marmaris’te kutlamalar devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te kutlamalar devam ediyor
Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi
YEREL HABERLER Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi
Muğla’da 2 günde 3 ahır yangını
YEREL HABERLER Muğla’da 2 günde 3 ahır yangını
Muğla’nın engelsiz plajları artıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların denize girmesini sağlamak için engelsiz plaj sayısını 20’ye çıkarıyor.
YEREL HABERLER Muğla’nın engelsiz plajları artıyor Muğla Büyükşehir ...
Bodrum’da 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Bodrum’da 19 Mayıs kutlaması
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi Muğla Valiliği himayesinde kurulacak olan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesinde arıcıların eğitimi devam ediyor.
YEREL HABERLER Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi Muğla Valiliği ...
Helenistik dönemden kalma denize sıfır ticaret merkezi gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Helenistik dönemden kalma denize sıfır ticaret ...
Antik kentte hem okudular, hem söylediler İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Okurgezer’ projesi çerçevesinde Yatağan’daki okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler Stratonikeia antik kentinde hem kitap okudu, hem şarkı söyledi.
YEREL HABERLER Antik kentte hem okudular, hem söylediler İl Milli ...
Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Köyceğiz’de bayram coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de bayram coşkusu yaşandı
Bodrumspor final aşkına
YEREL HABERLER Bodrumspor final aşkına
Fethiyespor, final için başkent yolcusu
YEREL HABERLER Fethiyespor, final için başkent yolcusu
Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.