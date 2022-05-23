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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El sanatları sergisi, Halk Eğitimi Merkezi’nde açıldı

İHA

El sanatları sergisi, Halk Eğitimi Merkezi’nde açıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde 30 yıldır usta öğretici olarak çalışan Selda Kocabaş'ın kursiyerlerle birlikte hazırladığı el sanatları görücüye çıktı.

Meslek hayatına Halk Eğitimi Merkezi’nde usta öğretici olarak başlayan ve 30 yıl boyunca aralıksız çalışan, yüzlerce kursta binlerce kursiyere birikimlerini aktaran Selda Kocabaş, kursiyerleriyle hazırlamış olduğu el sanatları sergisini açtı. Halk Eğitimi Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide el emeği göz nuru eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Mahir Kuzu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve kursiyerlerin katıldığı el sanatları sergisi 2 gün boyunca açık kalacak. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 26 Mayıs Perşembe günü ise yağlı boya sergisi açılacağı belirtildi.

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