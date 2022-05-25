Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından emlakçı ve muhtarlara günübirlik ev kiralamaları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya polis sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren emlakçı, otel, pansiyon, günübirlik ev işleticileri ile Ulucami, Gelişim, Gülpınar, Yeni Mahalle Muhtarları katıldı.



Toplantıda, günübirlik evlerin Emniyetin Kimlik Bildirim Sistemine dahil olmadan izinsiz faaliyet göstermemesi ve sisteme dahil olmayan günübirlik evlerin sisteme dahil edilmesi, sisteme kayıtlı işletmelerin ise tesislerde ve günübirlik evlerde konaklayan ve çalışanların kimlik bilgilerinin sistemine veri girişlerini anlık yapmaları gerektiği bildirildi. Konaklama tesisleri ve günübirlik evlerden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara, mülki idare amirlerince 2022 yılı için 26 bin 786 Türk Lirası, Konaklama tesisleri ve günübirlik evlerden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlı olup konaklayanların anlık verilerini göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 2022 yılı için 13 bin 391 Türk Lirası idari para cezası verilmesi ve aynı işletme hakkına ikinci kez veri göndermemekten işlem yapılması halinde işletme ruhsatının iptal edileceği, ruhsatsız ise faaliyetine son verileceği, tesis sorumlusunun ve çalışanlarının Kimlik Bildirimlerinin yapılmaması durumunda 2022 yılı için bin 171 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı, yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunu başlayacağından, otel, pansiyon, apart ve günübirlik ev olarak faaliyet gösteren konaklama yerlerine yapılan denetim ve kontrollerin artırılacağından bahse konu işletmelerin ve günübirlik ev kiralayanların mağduriyet yaşamaması amacıyla bilgilendirmede bulunuldu.

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