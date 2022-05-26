Coğrafya öğrencileri Gökova Körfezi’nde arazi çalışması gerçekleştirdi PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri ‘Kıyı Jeomorfoloji ve Yangın Ekosistem’ dersini uygulamalı olarak Gökova Körfezinde gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Akşit ve Doç. Dr. Cennet Şanlı koordinesinde Gökova Körfezinde (Sakar Tepe, Akyaka, Marmaris, İçmeler ve Turunç güzergahı)’nda ‘Kıyı Jeomorfoloji ve Yangın Ekosistemi’ konulu uygulamalı arazi çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın ilk durağı, Marmaris ve Ula ilçeleri sınırlarında bulunan Gökova körfezi oldu. Öğrencilere körfezin jeomorfolojik evrimi hakkında bilgiler verildi. Akyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kadın Azmağı Nehri çalışmanın ikinci durağı oldu.

Öğrenciler Azmak Nehrinden su örneği alarak suyun pH, tuzluluk ve TDS (toplam çözünmüş madde miktarı) değerlerini pH ölçer yardımı ile belirleyip içme suyunun değerleri ile karşılaştırdı.

Çalışmanın üçüncü durağı, Marmaris ilçe merkezinde bulunan plajlar oldu. Öğrenciler önceden hazırlamış oldukları görüşme formları ile yerli ve yabancı turistler ile mülakatlar yaparak Marmaris ilçesinde gerçekleşen turizm eylemleri hakkında SWOT (üstünlük, zayıflık, fırsatlar, tehditler) analizi çalışması yaptı.

Çalışmanın dördüncü durağı, İçmeler karayolu mevkiinde 2021 yılında 136 bin 500 hektarlık alanın yanmasıyla sonuçlanan orman sahaları oldu. Öğrenciler yangın klimatolojisi hakkında bilgilendirildi. Yangından önce ve sonra yapılacak uygulamalar hakkında tartışılarak dünyadan ve ülkemizden örnekler verildi. Çalışmanın son durağı Turunç plajı oldu. Öğrenciler plajın morfolojik özelliklerini ve kıyı kullanımını belirlemek için çalışma gerçekleştirdi.

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