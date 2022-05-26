Murat Akgün, 'İhanetten Geri Kalan'ı kendi tarzında yorumladı

Güçlü yorumu ve sesi ile dikkatleri üzerine çeken fantezi müziğin sevilen ismi Murat Akgün, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan "İhanetten Geri Kalan" isimli eseri kendi tarzında yorumladı.



Pop şarkısını kendine ait nameler ve yorumla seslendiren Akgün’ün çalışması Azka Müzik etiketiyle geçtiğimiz gün tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klip yönetmenliği Onur Kök’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Cüneyt Yalmaz imzası taşıyor.

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