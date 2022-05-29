Sarıgerme Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'nın ilk serisini milliler, 4 madalya ile tamamladı



MUĞLA, (Sarıgerme) Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi tamamlandı. Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Plajı'nda oluşturulan güreş alanında yapılan ve 2 gün süren şampiyonaya katılan Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Tacikistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Pakistan, Gürcistan, Romanya, Fransa, Fas ve Kazakistan'dan 67 sporcu sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreş Şampiyonası 1'inci serisi, bu akşam seansında yapılan final müsabakalarının ardından son buldu. Heyecan dolu müsabakaların yanı sıra keyifli etkinliklere de sahne olan şampiyona, sporseverlere adeta eğlenceli bir festival ortamı sundu. Sarıgerme´de tamamlanan ilk etabın ardından turnuva, sırasıyla 18-19 Haziran´da İspanya´nın Sanxenxo, 1-2 Temmuz´da Fransa´nın Saint-Laurent-du-Var ve 9-10 Temmuz´da Yunanistan´ın Pierria bölgelerinde yapılacak etaplarla devam edecek. Şampiyonanın final etabı ise 3-4 Eylül´de Romanya´nın Köstence şehrinde yapılacak.

BAŞKAN EROĞLU´NDAN SAHİL TEMİZLİĞİ

İlk günde canlı müzik etkinliği ve UWW Hatıra Ormanı ağaç dikim töreninin yapıldığı şampiyonanın ikinci gününde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, tüm katılımcı ve gönüllüler ile birlikte çevre temizliği yaptı. Çevre duyarlılığını artırmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydeden Başkan Eroğlu, "Nadir bulunabilecek doğa harikası plajlarımızın yok olmaması adına bir mesaj vermek istedik ve genç kardeşlerimiz ile birlikte sahil temizliğimizi yaptık" dedi. Eroğlu, "Bu serinin burada yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de karetta karetta yuvası olan Sarıgerme ilçemizin tanıtımı ve o değerli hayvanların yaşam alanlarını koruma adına bir mesaj vermekti. Altını çizmek isterim ki güreşi yapacağımız sahili özellikle karetta karetta yuvalama ve yaşam alanları etkilemeyecek bir uzaklıkta seçtik" diye konuştu.

MİLLİLERDEN 4 MADALYA

Nefes kesen mücadelelerin ardından Türkiye, şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı. Fatih Yaşarlı +90 kiloda altın madalya kazandı. Final maçında Yaşarlı´nın rakibi olan Hidayet Kurt da gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı. Milli takımda 50 kiloda Emine Çataloğlu gümüş, 70 kiloda da Hatice Ece Tekin bronz madalya aldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Özdemir, Türkiye Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğdu, UWW Spor Direktörü Jean-Daniel Rey, UWW yetkilileri Thedoros Hamakos, Csilla Ali, Jim Scherr ve Pedro Silva tarafından verildi.

SIRALAMAYA GİREN SPORCULAR

KADINLAR

50 kilo1. Stefania Claudia Priceputu, 2. Emine Çataloğlu, 3. Nisha Tomar

60 kilo 1. Iryna Chykhradze, 2. Preeti Preeti, 3. Nikolett Szabo

70 kilo 1. Adina Lonela İrima, 2. Viktoria Felho, 3. Hatice Ece Tekin

+70 kilo 1. Catalina Axente, 2. Pooja Pooja, 3. Stedania Zacheila

ERKEKLER

70 kilo 1. Raviraj Dharmraj Chavan, 2. Levan Kelekhsashvili, 3. Ramiz Hasanov

80 kilo 1. Nika Kenchadze, 2. Csaba Vida, 3. Omid Abdolali Kamaliaghdam

90 kilo 1. İbrahim Yusubov, 2. Patik Puespoeki, 3. Muhammad İnam

+90 kilo 1. Fatih Yaşarlı, 2. Hidayet Kurt, 3. Mamuka Kordzaia

DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2022-05-29 19:56:20



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