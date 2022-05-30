Marmaris’teki festivalde söyleşiler de yer alacak

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler ve çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek. Söyleşilerde Emin Çapa, Buket Uzuner ve Nasuh Mahruki Marmarislilerle buluşacak.



‘Küllerinden doğan Anka Kuşu’ temasıyla bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için gün sayılıyor. 10 28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde konserlerin yanı sıra söyleşiler, sergiler ve çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek. Fazıl Say, Kerem Görsev, Amadeus Quartet, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi pek çok yıldız sanatçıya ev sahipliği yapacak festivalde Emin Çapa, Buket Uzuner, Nasuh Mahruki söyleşileri de düzenlenecek.



Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi’yle işbirliği içinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 10 Haziran Cuma günü gazeteci Emin Çapa’nın katılacağı söyleşi ile başlayacak. Saat 16.00’daki söyleşi Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. 16 Haziran Perşembe günü yine AKM’de Karya ve Arkeoloji söyleşisi yapılacak.



18 Haziran Cumartesi günü de ünlü edebiyatçı Buket Uzuner’in katılacağı söyleşi ve imza günü düzenlenecek. 19 Haziran Pazar günü yazar Melih Uslu okurlarıyla buluşurken 27 Haziran Pazartesi günü de AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’nin konuk olacağı söyleşi düzenlenecek.



Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, farklı türlerde keyifli sokak konserleri ve köy dinletileri ile müziğe geniş bir yelpazede yer verilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü ressam ve gravür sanatçısı Hayati Misman’ın paha biçilmez eserlerinden oluşan sergisi ve söyleşisi, Eti Çocuk Tiyatrosu gösterileri, yıldızı parlayan genç heykeltıraş Elif Özer’in festival için çalıştığı tematik balmumu eserler, usta ressam Efkan Beyaz’ın atölye ve söyleşisi, değerli uzmanlarla arıcılık ve apiterapi sohbetleri de yer alacak.

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