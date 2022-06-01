İtalya’da Türk denizciliğini anlatacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, son süngerci 'Aksona Mehmet', 912 Haziran’da Sicilya'da gerçekleştirilecek festivale katılmak ve İtalya’da düzenlenecek etkinliklerde Türk denizciliğini anlatmak üzere 20 metrelik teknesiyle yola çıktı.

İlçede 'Aksona Mehmet' olarak bilinen son süngerci Mehmet Baş, 20 metrelik ahşap teknesi Aksona Mancorna ile Sicilya’ya gitmek üzere yola çıktı. 4 kişilik ekibiyle Bodrum Limanı’ndan hareket eden Aksona ve ekibini; ailesi, arkadaşları, Muğla 911 gönüllüleri ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan uğurladı. Aksona ve ekibi, yolculuk öncesinde Türk bayrağı ve Sicilya bayrağı açtı.

Yolculuk öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 73 yaşındaki Mehmet Baş, şunları dile getirdi:

“Benim bu 2010’dan bu yana Sicilya’ya 3’üncü seferim olacak. Sicilya’nın Augusta Limanı’nda her yıl haziran ayında, dünya denizlerinde kaybolup giden tüm denizcilerin anısına bir festival düzenleniyor. Oraya 2010’da katılıp konuşmalar yapmıştım, insanların çok hoşuna gitti. Tekrar o festivale katılmak üzere yola çıkıyorum. 4 kişiyiz. Oğlum yanımda, gemicim Berke yanımda. Bir de Arda. 4 kişi buradan çıkıyoruz. Bir aylık Akdeniz dostluk ve barış seferi olacak. Bu muhteşem topraklardan çıkan çağının ve çağımızın en büyük lideri Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkeleri doğrultusunda, denizcilerin Bodrum’daki önderi Halikarnas Balıkçımızın 6’ncı kıta dediği Akdeniz’e, dostluğa, kardeşliğe yelken açıyoruz.”

Yolculuğunda kendisine destek verenlere de teşekkür eden Aksona Mehmet, “Ben oradaki festivalde Türk denizcileri adına konuşma yapacağım. Diğer gün Siraküza’da sünger ve süngercilik hakkında konferans vereceğim. Üçüncü gün de Catania’daki bir etkinlikte süngerciliği anlatacağım. 17 Haziran’da oradan yola çıkacağım. 28 Haziran’da burada olacağız. Giderken oradaki dostlarımıza sünger hediye götüreceğim. Tahminen bin 500 millik yol yapacağız” diye konuştu.

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