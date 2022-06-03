Milas'ta ekmek 4 lira oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde 210 gram ekmek 4 lira oldu.



Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe yaklaşık iki hafta önce 50 kuruş zam yapılarak 3 buçuk liradan satılmaya başlanmıştı. Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle bu sabahtan itibaren ekmeğe 50 kuruşluk yeni bir zam daha yapıldı. Yapılan zam ile birlikte 210 gram ekmek 4 liradan satılmaya başlandı.

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