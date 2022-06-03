Fethiye’de 25 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri kurtararak karaya çıkardı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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