Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları Kadın Azmağını temizledi Muğla’da Çevre Haftası etkinlikleri Ula’nın 'sakin kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenirken, Sahil Güvenlik ve dalgıç polisler Kadın Azmağı'nda deniz dibi temizliği yaptı

17 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ula ve Ortaca Belediye Başkanları ile öğrenciler katıldı.



Denizden bayrak çıktı

Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi Azmak kenarındaki alanda düzenlenen etkinlikte Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri Kadın Azmağı ile denizin birleştiği noktada deniz dibi temizliği yaptı. Tur teknelerinin bulunduğu alanda dalgıçlar kıyıya yakın bölümlerde Türk Bayrağı, araç lastiği, değişik türde cam şişe, alüminyum kutu, misina, balıkçı ağı ve plastik şişeler çıkardı. Denizden çıkarılanlar tören alanında sergilendi.

Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekiplerinin Kadın Azmağı'nda deniz dip temizliğinin ardından Muğla’nın değişik ilçelerinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler atıklardan yaptıkları giysileri sergiledi. Geri dönüşüm atıklarından şapka ve giysi yapan öğrencilere Vali Orhan Tavlı hediye verdi.

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın değişik okullarında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı stantlar Vali Orhan Tavlı ve protokol ekipleri tarafından ziyaret edildi. Çevre Haftası töreninde konuşan Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, “Burası yeryüzü cenneti Muğla. Bu şehirde yaşamak çok büyük bir ayrıcalık. Bu şehirde yaşamakla iş bitmiyor. Aynı zamanda korumak ve sahip çıkmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi çerçevesinde bu sene bu hafta Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün haricinde bu haftayı da 81 ilde eş zamanlı olarak birçok etkinlik ile kutluyoruz. Sağlıklı çevre, sağlıklı toplum olmadıktan sonra da ekonomik zenginliğin hiçbir faydası olmuyor” dedi.

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