Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yarın başlıyor

Bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Cuma günü başlıyor. Fazıl Say, Kerem Görsev, Amadeus Quartet, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi pek çok yıldız sanatçıya ev sahipliği yapacak festival 28 Haziran’a kadar sürecek.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 10 Haziran Cuma günü başlıyor. 28 Haziran’a kadar devam edecek festivalde Marmaris’e yıldız yağacağını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tüm halkımızı etkinliklere bekliyoruz” diye konuştu.

Önce pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden Marmaris’e yepyeni bir soluk getirmeyi hedefleyen festivalde Fazıl Say, Kerem Görsev, İlyas Mirzayev, Boğaziçi Gençlik Korosu, Amadeus Electric Quartet gibi yıldız isimler ağırlanacak. Emin Çapa’nın 10 Haziran’da bir söyleşi gerçekleştireceği festivalde ayrıca 18 Haziran’da da Buket Uzuner söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın 10 Haziran’da açılış konseri vereceği festivalde Amadeus Electric Quartet 15 Haziran, Kerem Görsev 18 Haziran, Fazıl Say 20 Haziran, Boğaziçi Gençlik Korosu 25 Haziran’da konser verecek. 28 Haziran’daki kapanış konserinde ise dünyaca ünlü Azeri piyanist ve besteci İlyas Mirzayev’in düzenlemeleri ve özgün yorumuyla Muğla türküleri, MAKSAD Festival Orkestrası ve yerel saz ustaları eşliğinde seslendirilecek. Festival büyük konserlerin yanı sıra Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi çok yönlü etkinliklere sahne olacak.

