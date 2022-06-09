Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram esrarla yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, jandarmanı bir villaya düzenlediği operasyonda 5 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi, yerleşik yaşayan ABD uyruklu Andrew Brian Atwood gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmasıyla, Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde yerleşik yaşayan ABD uyruklu Andrew Brian Atwood´un, yaşadığı villada Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte dün sabah saatlerinde villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 450 gram kubar esrar, 186 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 euro ve 15 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Andrew Brian Atwood´un jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-06-09 16:46:56



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