Köyceğiz Atatürk Ortaokulu’nun bilim şenliği gerçekleşti

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Atatürk Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.



Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'ndaki bilim fuarının açılışına katılan davetliler folklor gösterileriyle karşılandı. Bilim Fuarının açılış kurdelesi Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Hakan Güven tarafından kesildi. Öğrenciler yıl boyu hazırladıkları bilimsel çalışmalarını sergileyerek, katılımcılara sundu. Bilimsel çalışmaların yürütücüsü Öğretmen Emine Orhan’ın rehberliğinde açılan bilim fuarında öğrenciler çalışmalarıyla göz doldurdu. Bilim Fuarına katılan ziyaretçilere keşkek ikramı yapıldı.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarının sergilendiği Bilim Fuarında emeği geçen Okul Müdürü Hakan Güven, bilimsel çalışmaların yürütücüsü Öğretmen Emine Orhan ve projede yer alan bütün danışman öğretmenlerimize ve öğrencilere teşekkür ederiz” dedi.

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