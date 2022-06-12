Köyceğiz’de öğrenciler karikatür atölye çalışması yaptı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İmamHatip Ortaokulu öğrencileri Siyami Yozgat’la Karikatür Atölyesi çalışması yaptı.



Yazar ve Karikatürist Siyami Yozgat’ın Köyceğiz İmamHatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldiği atölye çalışmasında öğrenciler açlık, yoksulluk, çevre kirliliği konularına çizgileri ile yorum getirmeye çalıştı. İlk gün temel karikatür çizimleri eğitimi alan öğrenciler, ikinci gün seçtikleri tema ile ilgili oluşturdukları senaryoları çizgileri ile karikatürize etti. Öğrenciler yaptıkları eserleri okulda sergiledi.

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