Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLERİN 10'U DA TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin müzik denetiminde hakkında 5 suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen bar işletmecisi Yunus Tutkan ile direnerek polisten kaçırmaya çalıştıkları ileri sürülen şüpheliler B.G., B.K., Y.Y., A.G., H.G., M.T., C.T., S.T. ,İ.T. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-13 18:35:46



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