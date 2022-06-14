Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula Kızılağaç Mahallesi’nde yapımı tamamlanan akaryakıt istasyonu hizmete açılıyor. İstasyonda elektrikli şarj istasyonu da yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Milyon 67 Bin TL maliyet ile 7 bin 656 m2 alan üzerine yapılan Akaryakıt istasyonunda LPG dâhil 5 adet yakıt pompası ve market yer alıyor. Elektrikli araç şarj istasyonunun da yer aldığı istasyon, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerince tüketilen yıllık akaryakıtın daha uygun maliyet ile kullanımı sağlanacak.

Yıllık 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlanacak

Vatandaşlara da hizmet verecek akaryakıt istasyonu Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin akaryakıt teminlerinde yıllık yaklaşık 5 Milyon 109 Bin TL tasarruf sağlaması bekleniyor.

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