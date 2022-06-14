Marmaris Turunç'a 12 Bin kişilik içme suyu deposu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris’in Turunç Mahallesinde başlatılan ve 12 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak su deposunun yüzde 30’u tamamlandı.

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Marmaris’in turistik mahallelerinden Turunç Mahallesinde ek içme suyu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yazlık nüfusu göz önünde bulundurularak 12 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyu deposu yapıyor.

Marmaris’e 21 kilometre uzaklıktaki yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Turunç Mahallesinde başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeye önemli bir yatırım kazandırılmış olacak. 3 Milyon 250 Bin TL yatırımla hayata geçirilen projenin yüzde 30'u tamamlanırken betonarme içme suyu deposunun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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