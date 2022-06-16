17 düzensiz göçmen yakalandı, 28'i kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki düzensiz göçmen olayında 17 düzensiz göçmen yakalanırken, 28'i kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu, bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı. 2 olayda karaya çıkarılan toplam 45 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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