6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor Festivalin basın toplantısı Very Chic Otel'de yapıldı

Caz Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali tanıtım toplantısı, Very Chic Otel’de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Ankara Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, Caz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Güler, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı ve Very Chic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, turizmde sürdürülebilirliği sağlamak bakımından en önemli çekicilik unsurlarından birinin festivaller olduğunun altını çizerek, “Festivaller, Bodrum’un uluslararası bir marka olma sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Harika bir ambiyansta yurt içinden ve yurt dışından önemli müzik insanlarının katılımıyla gerçekleşecek festivalde, birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yer alıyor olması ve Rodos Caz Festivali ile Kardeş Festival olarak karşılıklı sanatçı değişiminin gerçekleşecek olması bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Ankara Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise, “Ankara Caz Derneği olarak Ankara Caz Festivali ve Bodrum Caz Festivali’ni gerçekleştiriyoruz ve bu etkinliklerimizin neticesinde eğer bir miktar para kalırsa her sene iki burslu öğrenciyi yurtdışında master veya doktora düzeyinde eğitim için gönderiyoruz.” şeklinde konuştu.

Caz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Güler, Bodrum’un uluslararası bir marka olması yönünde Bodrum Caz Festivali’nin de çorbada tuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu sene altıncı senemiz ve her sene bir tema çerçevesinde gerçekleşen festivalin bu seneki teması Mavi Caz. Niye mavi? Biraz iklim değişimine dikkat çekmek istiyoruz,Bodrum’un o masmavi suları mavi kalsın istiyoruz.Bodrum’a en çok mavi yakışır, bunu biliyoruz.Birazda hüznün rengidir o mavi notalarla,cazın tınılarıyla bu sene müzikseverleri buluşturmak istiyoruz.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesine destekleri için teşekkür ederiz.”

Basın toplantısı sonunda caz festivalini destekleyen kurum, kuruluş ve derneklerin temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

European Jazz Network üyesi olan6. Bodrum Caz Festivali 2130 Haziran 2022 tarihleri arasında çeşitli mekanlarda müzikseverlerle buluşacak. 10 gün sürecek festivalde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yer alacak. Canlı etkinliklerin yanı sıra bazı etkinlikler çevrim içi de izlenebilecek. Festivalde, Rodos Caz Festivali ile “Kardeş Festival” olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleşecek.

Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kurumlar ve Bodrumlu iş insanları tarafından desteklenen festivalde bazı etkinlikler ücretsiz izlenebilecek. Festivaldeki aynı gün aynı mekânda olacak etkinliklere tek biletle katılım sağlanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.