Nazilli Belediyesi personellerine yabancı dil fırsatı

Nazilli Belediyesi ile özel bir eğitim kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Nazilli Belediyesi çalışanlarına ve 1. derece yakınlarına yabancı dil eğitimlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak.



İmzalanan protokol 20 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Yabancı dil eğitimlerine desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden özel eğitim kurumu müdürü Yasin Çizmeci; “Belediye çalışanlarımıza yüzde 25 iskontomuz var. İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerimizden Fransızca, Almanca, Rusça, Çince ve Arapça eğitimlerimiz mevcut. Çocuk gruplarından 7’den 70’e kurlarımız var. Cambridge Üniversite sınavlarına hazırlık yapıyoruz. Aynı zamanda ÖSYM’nin sınavlarına hazırlanıyoruz. Tüm bu işlemleri Nazilli Belediyesi çalışanlarına ve 1. derece yakınlarına indirimli yapıyoruz” diye konuştu.

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