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Çalıştayda Fethiye Körfezi, Göcek-Dalaman koyları ele alındı

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, İMEAK DTO Fethiye Şubesi, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK, Göcek Halk Meclisi'nin katkılarıyla düzenlenen Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştayın ikinci ve son gününde Göcek Kültür Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 8 saat süren 4 ayrı oturumda kıyıları ve koyların durumu tüm yönleriyle ele alındı. Çalıştayı değerlendiren FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, çalıştayın verimli geçtiğini...

Çalıştayda Fethiye Körfezi, Göcek-Dalaman koyları ele alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, İMEAK DTO Fethiye Şubesi, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK, Göcek Halk Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenen Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştayın ikinci ve son gününde Göcek Kültür Merkezi’nde yapılan ve yaklaşık 8 saat süren 4 ayrı oturumda kıyıları ve koyların durumu tüm yönleriyle ele alındı. Çalıştayı değerlendiren FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, çalıştayın verimli geçtiğini belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal’ın katıldığı çalıştayda akademisyenler, hukukçular, köşe yazarları ve yerel aktörler Fethiye Körfezi, Göcek ve Dalaman kıyıları ve koylarındaki durumu, hukuk, çevre ve deniz bilimleri, bölge ekonomisi ile kullanım esasları yönünden değerlendirdi.

4 ayrı oturumda 21 konuşmacı görüşlerini paylaştı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in modaratörlüğünü yaptığı ilk oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD Öğretim Üyesi Dr. Volkan Aslan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çınar Can Evren ve Avukat Bora Sarıca hukuki açıdan kıyı ve koyların yönetimine ilişkin sunumlarını yaptı.

Göcek Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Onur Ugan’ın modaratörlüğünü yaptığı ikinci oturumda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Lök, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Deniz Bilimleri ABD öğretim üyesi Dr. Barış Akçalı, Muğla Üniveğrsitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yabanlı çevre ve deniz bilimleri açısından kıyı ve koyları değerlendiren bilimsel verileri ve görüşlerini paylaştı.

Çalıştayın Gazeteci Yazar Kaptan Meriç Köyatası’nın modaratörlüğündeki üçüncü oturumunda Gazeteci Yazar Can Pulak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Göcek İnlice Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Uğur Mutlu, turizm ve yerel ekonomi açısından kıyı ve koyların yönetimini değerlenirdi.
Çalıştayın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in modaratörlüğünü üstlendiği dördüncü ve son oturumunda ise Akdeniz Kıyı Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özhan, Gazeteci Yazar Ali Boratav, Denizci Ekrem İnözü, Denizci Faruk Okuyucu ve Hasan Şimşek Göcek koylarının kulanım esaslarına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Oturumlarda katılımcılar yaptıkları sunum ve değerlendirmelerle konuyu farklı yönleriyle değerlendirirken, çalıştayın koyların ve kıyıların korunması açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuç raporunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Başkan Gürün; ” Türkiye’ye gelen yatların yüzde 85’i Muğla’ya geliyor”
Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 2 bin 479 km sahil uzunluğuyla Akdeniz’deki 9 ülkenin kıyı ülkenin uzunluğundan fazla olduğunu vurgulayarak, “Kıyı şeridinin 1999 km si özel çevre koruma alanı içinde. Yani doğal sit koruma statüsünde. Muğla’nın 239 koy var Muğla’da bütün koylarda Göcek koylarındakine benzer sorunlar yaşanıyor. Yat turizminde en büyük alan Muğla’da. Akdeniz çanağında da oldukça geniş bir yerimiz var. Türkiye’ye gelen yatların yüzde 85’i Muğla’ya geliyor. Büyük bir hücum var. Yat turizmi Muğla için da Türkiye için de çok önemli. Ama telaş içinde ne olursan ol gel anlayışı ile onları karşılamamız doğru değil. Şu kadar yat alabilirim, benim kapasitem bu. Bunun üstünü alamam dememiz gerekiyor” diye konuştu.

Kirliliğin yaz aylarında artığına çünkü ilçe nüfuslarının 4 katına çıktığına belediyenin de elindeki sınırlı sayıdaki araç ve imkanla bu nüfusa hizmet verdiğini kaydeden Osman Gürün, “Büyükşehir belediyesine ait 30 adet arıtma tesisimiz var. Biyolojik arıtmayla yeşil alanların sulanmasına uygun arıtma yapıyoruz. 7 tekne ile seyir halindeki teknelerden atık alıyoruz” dedi.

Umutsuz olmaya hakkımız yok
Kıyı ve koylardaki tehlikenin önüne geçilmesi için yerel yönetimlere daha fazla yetki, kaynak ve sorumluluk verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, çalıştayın önemine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Farklı disiplinlerde, bu kadar insan buraya gelerek, Göcek ile ilgili ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz sorusunu soruyor ve saatlerce bir arada çözüm arıyorsa hiç umutsuz olmaya hakkımız yok. Biraz zamana ihtiyacımız var, o da azcık çabuk olsa iyi olacak.”

Çalıştay, katılımcılara ve destek veren kurum ve kuruluşlara katılım ve teşekkür belgesi taktimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Çıralı: “Çalıştay çok verimli geçti”
Fethiye Körfezi, Göcek Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı’nı değerlendiren FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, çalıştayın çok verimli geçtiğini belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Çıralı şunları söyledi:
“Özel Çevre Koruma bölgesi olan GöcekDalaman koylarında son yıllarda artış gösteren yapılaşma çabalarına “Dur” demek, iptal edilmesini sağladığımız mapa, şamandıra ve tonozların ihalelerine karşı “B” planı oluşturmak amacıyla; Fethiye ve Dalaman Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz ve halkımızla birlikte düzenlediğimiz ve iki süren çalıştayımız son derece verimli geçti. Kıyalarımız ve koylarımızdaki durum her yönüyle ele alındı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün başta olmak üzere Fethiye ve Dalaman belediye başkanlarımız, değerli hukukçularımız, akademisyenlerimiz ve konunun taraflarına sunumları, fikirleri, çözüm önerileri ile Çalıştayımıza katkı sunan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. GöcekDalaman koylarında özellikle son dönemde artış gösteren özel sektöre devretme ve yapılaşma girişimlerini kaygıyla takip ediyoruz. Artık çığlığa dönüşen sesimizin herkes tarafından duyulması gerekiyor. Çünkü dünyanın ilk beşinde yer alan cennet koylarımız ciddi tehdit altında. Her yıl binlerce yat ve günübirlik tekne ağırlayan, deniz turizminin gözdesi GöcekDalaman koylarımızı bugün korumazsak torunlarımız bu güzellikleri göremeyecek. Göcek ve Dalaman başta olmaz üzere tüm koylarımızın eşsiz güzelliğinin ve doğallığının korunarak, gelecek nesillere aktarılması, deniz turizminin aktörleri kadar tüm bölge halkı olarak ortak dileğimiz. Fethiye ve Dalaman Belediyelerimiz, bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştayımızdaki bilgiler ışığında konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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