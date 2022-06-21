Büyükşehir feribot ile 611 bin 842 yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi BodrumDatça (Körmen) arasındaki mesafeyi kısaltan feribot seferleri ile 2014 yılından bu yana toplam 611 bin 842 yolcu, 130 bin 256 adet de araç taşındı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen BodrumDatça Feribot seferleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 3 adet arabalı feribot ile düzenlenen seferlerden 2014 yılından beri 611 bin 842 yolcu, 130 bin 256 adet araç yararlandı.



Yıl boyunca kesintisiz hizmetin verildiği feribot seferleri ile karayolundan 4 saate yakın süren Bodrum Datça arası ulaşım bu seferleri 1 saat 45 dakikalık süreye düşürüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 6 bin 734 BodrumDatça (Körmen) seferi yapılırken, bu seferlerden 65 Yaş üzeri, gazi, bebekler ve engelli vatandaşlar olmak üzere 59 bin 557 kişi de ücretsiz olarak yararlandı.

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