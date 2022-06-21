Ünlü Galerici Özcan, Yörük Kültürü’nün yaşaması için ağa oldu

Muğla’da Yörük Obaları tarafından Yörük Kültürü’nün unutulmaması ve genç kuşaklara aktarılması için düzenlenen boğa güreşlerine Datçalı Ünlü Galerici Merter Özcan sponsor olarak ağa seçildi. Amacının Yörük Kültürü’nün genç kuşaklara aktarılması olduğunu belirten 38 yaşındaki Merter Özcan, Ula İlçesi’nde gerçekleştirilen boğa güreşlerine 100 bin TL destek verdi.

Her geçen gün kültürümüzden uzaklaşıyoruz

Globalleşen dünyada internetin de etkisi ile her geçen gün bizi biz yapan kültürel değerlerimizden uzaklaşmaya başladığımızı belirten Özcan, “Ege Bölgesi’nde geleneksel olarak devam eden pek çok etkinlik sadece bir eğlence değil aynı zamanda ülkenin ve bölgenin çeşitli illerinden binlerce kişinin kaynaşmasına da vesile oluyor. Hafta sonu Ula’da düzenlenen Yörük Obaları Boğa Güreşi Kültür Şenliği’nde de Muğla, Aydın, Denizli, Artvin gibi iller başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından binlerce kişi bir araya gelip kaynaştı ve bir yandan da kültürümüz yaşattı. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan bu günlerde hem kültürümüzü yaşatmak hem de bu gelenek ve göreneklerin genç nesillere aktarılması için çıktığım ağalık seçimlerinde en fazla bağış yapan kişi ben olmuşum. Aynı zamanda bopa güreşlerinin başlangıç yeri de ilçemiz Datça’dır. Amacımız ağalık değil kültürümüz yaşatmak” diyerek Merter Auto olarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.