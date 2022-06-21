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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te orman yangını (2)

DHA

Marmaris'te orman yangını (2)


HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ
Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye İzmir, Antalya ve Denizli'den de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY
2022-06-21 21:45:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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