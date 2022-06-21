Yangına 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinesi müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile devam ediliyor.



Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tüm ekipler alevleri kontrol altına almak için uğraş verirken, yüksek kesimlerde esen şiddetli rüzgar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Geçen aylarda eğitimden geçen gönüllü itfaiyecilerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.



“Muğla Valiliğinden yangın açıklaması”

Marmaris’teki yangın sonrası Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.