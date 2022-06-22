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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (3)

DHA

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (3)


BAŞSAVCI YAĞCI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Amazon Koyu Bördübet mevkisinde, dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. 
KILIÇDAROĞLU YANGIN BÖLGESİNE GELİYOR
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30'daki Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni programı erteleyip, Marmaris'teki orman yangını bölgesine gideceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, Bördübet mevkisinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret edip, bilgi alacağı öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-06-22 13:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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